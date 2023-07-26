МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. ВТБ со среды повышает ставки по вкладам в рублях, максимальная доходность достигнет 10%, а в среднем увеличение доходности по всей линейке таких продуктов составит 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба банка. ВТБ назвал новую схему обмана клиентов через фото банковских карт

"С 26 июля ВТБ увеличивает доходность по всей линейке вкладов в рублях для розничных клиентов. В среднем повышение составит 0,5 процентного пункта, размещение средств для вкладчиков ВТБ доступно с максимальной доходностью до 10% годовых в зависимости от срока сбережений и типа вклада", — говорится в сообщении.

Максимальную доходность 10% годовых клиент может получить при размещении средств на три года, выбрав опцию капитализации процентов или опцию выплаты процентов в конце срока.

"На наш взгляд, повышение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему росту доходности на розничном рынке сберегательных продуктов. Если сейчас средняя ставка в топ-10 банках находится на уровне 7,67%, то в ближайший месяц она, скорее всего, увеличится на 0,6-0,7 процентного пункта и приблизится к 8,5%", — сказала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

При этом основной интерес клиентов будет смещаться в сторону долгосрочных инструментов, по которым банки предлагают наиболее интересные ставки, добавила она.

По оценке Тучковой, ставки по валютным депозитам по-прежнему будут держаться на минимальном уровне, поэтому банк прогнозирует дальнейшую дедолларизацию накоплений населения. Тенденция будет усиливаться по мере роста ставок по рублевым сберегательным инструментам, а также продуктам в дружественной валюте – прежде всего, юанях.