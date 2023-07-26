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2023
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Райффайзенбанк приостановит прием долларов и евро через кассу у физлиц
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Райффайзенбанк предупредил о временном прекращении приема и покупки наличных долларов и евро в кассах банка у физлиц с 1 августа, сообщается в пресс-релизе кредитной организации... ПРАЙМ, 26.07.2023
банки, финансы, новости, райффайзенбанк, доллар, евро
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Райффайзенбанк предупредил о временном прекращении приема и покупки наличных долларов и евро в кассах банка у физлиц с 1 августа, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
"С 1 августа 2023 года Райффайзенбанк временно приостанавливает прием и покупку наличной валюты у клиентов-физических лиц", — говорится в сообщении.
Уточняется, что такое решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка, но прежняя возможность вернется, "когда ситуация изменится".
Валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему доступны в мобильном приложении и онлайн-банке "Райффайзен Онлайн", уточнили в кредитной организации.
При этом ранее Райффайзенбанк также прекратил приём наличных долларов и евро и через банкоматы.