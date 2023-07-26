МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Райффайзенбанк предупредил о временном прекращении приема и покупки наличных долларов и евро в кассах банка у физлиц с 1 августа, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы

"С 1 августа 2023 года Райффайзенбанк временно приостанавливает прием и покупку наличной валюты у клиентов-физических лиц", — говорится в сообщении.

Уточняется, что такое решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка, но прежняя возможность вернется, "когда ситуация изменится".

Валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему доступны в мобильном приложении и онлайн-банке "Райффайзен Онлайн", уточнили в кредитной организации.

При этом ранее Райффайзенбанк также прекратил приём наличных долларов и евро и через банкоматы.