МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" стала обеспечивать безопасность банкоматов, торговых автоматов, медицинского и другого оборудования на базе операционной системы (ОС) Linux в дополнение к Windows, рассказали в компании. В Kaspersky сообщили о новой схеме мошенников в банковском секторе

"Лаборатория Касперского" расширила возможности продукта Kaspersky Embedded Systems Security функцией защиты встраиваемых систем на базе ОС Linux в дополнение к Windows. Теперь адаптивное многоуровневое решение обеспечивает безопасность таких устройств, как банкоматы, торговые автоматы, медицинское и другое оборудование, а также PoS-систем, на двух востребованных ОС", — следует из сообщения.

По словам компании, эксперты все чаще заявляют о широком распространении Linux — в отчете Fortune Business Insights мировой рынок Linux оценивается в 5,33 миллиарда долларов США в 2021 году, а к 2029 году прогнозируется его рост до 22,15 миллиарда долларов США с совокупным годовым темпом роста 19,8%.

Лаборатория считает, что в России в ближайшие годы также ожидается значительный рост внедрения Linux: "В связи с уходом многих вендоров компаниям нужны отечественные решения, совместимые с продуктами на базе этой операционной системы".

Однако там отметили, что расширение сферы применения привлекает внимание злоумышленников, которые разрабатывают новые вредоносные программы под Linux. Из заявления следует, что в первом полугодии 2023 года "Лаборатория Касперского" зарегистрировала более 14,5 миллиона сетевых автоматизированных атак на Linux по всему миру. Также за первое полугодие эксперты компании обнаружили 260 тысяч новых уникальных вредоносных файлов.

"Использование приложений для защиты обычных компьютеров во встраиваемых устройствах рискованно с точки зрения безопасности, поскольку они имеют свою специфику, а также высокие нормативные требования и стандарты безопасности данных. Именно поэтому мы расширили наше специализированное решение Kaspersky Embedded Systems Security и дополнили его защитой устройств на базе Linux", — добавила директор управления корпоративных продаж "Лаборатории Касперского" в России Марина Усова.