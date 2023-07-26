МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит", требующего признать банкротом швейцарский банк Credit Suisse, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Глава ЦБ Германии указал на роль соцсетей в крахе американских банков

Заявление поступило в суд 25 июля, к рассмотрению оно пока не принято. В карточке дела нет информации о размере задолженности швейцарского банка перед заявителем, ставшей основанием для обращения в суд с заявлением о банкротстве.

Между тем известно, что банк "Зенит" в октябре 2021 года присоединился к соглашению о предоставлении синдицированного кредита заемщику Intergrain S.A., кредитным агентом по которому выступил лондонский филиал Credit Suisse. По соглашению "Зенит" перечислил 20 миллионов долларов.

США и Великобритания в феврале 2022 года ввели против банка "Зенит" блокирующие санкции, после чего российский банк перестал получать выплаты от заемщика по синдицированному кредиту. Так, заемщик в марте-мае перечислил банку-агенту причитающиеся "Зениту" денежные средства в размере более 5,2 миллиона долларов, но Credit Suisse уведомил российский банк, что деньги ему не будут выплачены из-за включения в санкционные списки.

"Зенит" в мае обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением об обеспечении имущественных интересов, в котором просил арестовать более 5,2 миллиона долларов на счетах Credit Suisse в его российской "дочке" АО "Банк Кредит Свисс (Москва)", запретить швейцарскому банку распоряжаться акциями и долями российских "дочек" АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)" (в обоих случаях это почти 100%). Однако суд принимать предварительные обеспечительные меры не стал.

В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже за один день обвалилась на четверть. После этого центробанк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В середине июня UBS официально объявила о завершении сделки по приобретению Credit Suisse.

Банковская группа "Зенит" была образована в 2005 году. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 февраля прошлого года занимал 37-е место в банковской системе РФ. Основным акционером "Зенита" является "Татнефть".