ТБИЛИСИ, 26 июл — ПРАЙМ. Грузинский Cartu Bank и "Терабанк" наряду с рядом других банков в Грузии приостановили работу с попавшей под санкции российской платежной системой "Юнистрим", заявили РИА Новости в банках. Банк KICB приостановил работу с российской системой "Юнистрим"

"Работа с "Юнистримом" приостановлена, так как эта денежная система попала под санкции", — заявили по горячей линии Cartu Bank.

Сотрудница "Терабанк" сообщила РИА Новости, что "при получении уведомлений о введении международных санкций в отношении тех или иных систем, "Терабанк" следует правилам, следовательно, работа с "Юнистрим" приостановлена уже несколько дней".

Ранее обслуживание "Юнистрим" приостановили три крупных банка Грузии: TBC bank, Bank of Georgia и Liberty bank, а также микрофинансовые организации.

На прошлой неделе США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка", также под блокирующие санкции США попали Локо-Банк, банк "Солидарность", Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), "Юнистрим банк" и другие юрлица.