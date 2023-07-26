2023-07-26T16:59:22+03:00
2023-07-26T16:59:22+03:00
2023-07-26T16:59:22+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230726/841195574.html
Еще два грузинских банка приостановили работу с системой "Юнистрим"
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Грузинский Cartu Bank и "Терабанк" наряду с рядом других банков в Грузии приостановили работу с попавшей под санкции российской платежной системой "Юнистрим", заявили РИА Новости... ПРАЙМ, 26.07.2023
банки, финансы, новости, грузия, банки, юнистрим
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТБИЛИСИ, 26 июл — ПРАЙМ. Грузинский Cartu Bank и "Терабанк" наряду с рядом других банков в Грузии приостановили работу с попавшей под санкции российской платежной системой "Юнистрим", заявили РИА Новости в банках.
"Работа с "Юнистримом" приостановлена, так как эта денежная система попала под санкции", — заявили по горячей линии Cartu Bank.
Сотрудница "Терабанк" сообщила РИА Новости, что "при получении уведомлений о введении международных санкций в отношении тех или иных систем, "Терабанк" следует правилам, следовательно, работа с "Юнистрим" приостановлена уже несколько дней".
Ранее обслуживание "Юнистрим" приостановили три крупных банка Грузии: TBC bank, Bank of Georgia и Liberty bank, а также микрофинансовые организации.
На прошлой неделе США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка", также под блокирующие санкции США попали Локо-Банк, банк "Солидарность", Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), "Юнистрим банк" и другие юрлица.