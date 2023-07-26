МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Qiwi не может гарантировать, что удастся отменить ограничения в работе "Киви банка", наложенные ЦБ РФ, следует из сообщения компании. "Киви банк" временно ограничил вывод средств с кошельков и снятие наличных

"В настоящее время мы тесно сотрудничаем с ЦБ РФ для устранения выявленных недостатков и частичной или полной отмены введенных ограничений, но нет никаких гарантий, что нам это удастся. Наши прошлые и будущие операции также могут стать предметом более пристального внимания со стороны ЦБ РФ в результате этих событий. Не может быть никаких гарантий, что в результате этих или любых других выводов на нас не будут наложены дополнительные ограничения", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что компания не может предоставить точные оценки потенциального влияния ограничений на ее деятельность и финансовые результаты. Центробанк ограничит начинающим инвесторам размер кредитного плеча

Кроме того, в сообщении отмечается, что наложенные на "Киви банк" ограничения "были в первую очередь обусловлены эволюцией общего подхода ЦБ РФ к интерпретации применимого регулирования электронных платежей и общими тенденциями к усилению контроля в области финансовых платежей" а не "конкретными выявленными недостатками".

Банк 25 июля сообщил, что по итогам проверки ЦБ РФ выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации были выявлены недочеты, и регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций, а именно вывод средств физлицами с кошельков на счета и снятие наличных.