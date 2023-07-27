Центробанк: крупнейшие банки страны заработали в первом полугодии 1,3 триллиона рублей
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки в первом полугодии 2023 года получили чистую прибыль в 1,33 триллиона рублей, лидерами стали Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе опубликованной ЦБ отчетности.
Системно значимые российские банки в январе-июне заработали 1,33 триллиона рублей, что составляет примерно 78% от всей прибыли сектора за отчетный период. Абсолютным лидером по чистой прибыли среди крупнейших банков был Сбербанк, который получил 727,8 миллиарда рублей. На втором месте расположился ВТБ, заработавший 141,1 миллиарда рублей, а тройку лидеров замыкает Газпромбанк с прибылью в 108,6 миллиарда рублей.
Четвертое место занял Совкомбанк с показателем в 58,6 миллиарда рублей, на пятом расположился Райффайзенбанк с 58,3 миллиарда рублей. Промсвязьбанк, получивший в первом полугодии 56,2 миллиарда рублей прибыли, занимает шестое место, затем идут Альфа-банк (52,2 миллиарда рублей), "Открытие" (29,3 миллиарда рублей), Росбанк (23,8 миллиарда рублей) и Московский кредитный банк (21,4 миллиарда рублей).
Наименьший финрезультат среди системно значимых банков у "Тинькофф", который заработал 19,1 миллиарда рублей, Юникредитбанка (18,8 миллиарда рублей) и Россельхозбанка (15,5 миллиарда рублей).
Среди остальных банков наибольшую прибыль получил "Санкт-Петербург" — 28,2 миллиарда рублей, что позволило банку занять девятое место по данному показателю среди всех кредитных организаций.
В то же время лидером сектора по посленалоговым убыткам в первом полугодии стал санируемый ВУЗ-банк (11,2 миллиарда рублей), а его санатор УБРиР расположился на втором месте по убыткам (1,9 миллиарда рублей рублей). Тройку антилидеров замыкает Газэнергобанк с убытком в 1,8 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/banks/20230727/841199320.html