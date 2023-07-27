МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки в первом полугодии 2023 года получили чистую прибыль в 1,33 триллиона рублей, лидерами стали Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе опубликованной ЦБ отчетности. Российские банки повысили совокупную чистую прибыль за июнь на 15 процентов

Системно значимые российские банки в январе-июне заработали 1,33 триллиона рублей, что составляет примерно 78% от всей прибыли сектора за отчетный период. Абсолютным лидером по чистой прибыли среди крупнейших банков был Сбербанк, который получил 727,8 миллиарда рублей. На втором месте расположился ВТБ, заработавший 141,1 миллиарда рублей, а тройку лидеров замыкает Газпромбанк с прибылью в 108,6 миллиарда рублей.

Четвертое место занял Совкомбанк с показателем в 58,6 миллиарда рублей, на пятом расположился Райффайзенбанк с 58,3 миллиарда рублей. Промсвязьбанк, получивший в первом полугодии 56,2 миллиарда рублей прибыли, занимает шестое место, затем идут Альфа-банк (52,2 миллиарда рублей), "Открытие" (29,3 миллиарда рублей), Росбанк (23,8 миллиарда рублей) и Московский кредитный банк (21,4 миллиарда рублей).

Наименьший финрезультат среди системно значимых банков у "Тинькофф", который заработал 19,1 миллиарда рублей, Юникредитбанка (18,8 миллиарда рублей) и Россельхозбанка (15,5 миллиарда рублей).

Среди остальных банков наибольшую прибыль получил "Санкт-Петербург" — 28,2 миллиарда рублей, что позволило банку занять девятое место по данному показателю среди всех кредитных организаций.

В то же время лидером сектора по посленалоговым убыткам в первом полугодии стал санируемый ВУЗ-банк (11,2 миллиарда рублей), а его санатор УБРиР расположился на втором месте по убыткам (1,9 миллиарда рублей рублей). Тройку антилидеров замыкает Газэнергобанк с убытком в 1,8 миллиарда рублей.