МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО по итогам первого полугодия составила рекордные 289,8 миллиарда рублей, расходы на резервы — 92,4 миллиарда рублей, сообщил журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Чистая прибыль BNP Paribas снизилась на 4,9 процента во втором квартале

В четверг группа раскрывает финансовые результаты за полугодие. Отчетность представлена без сравнительных данных за аналогичный период прошлого года. Это обусловлено соответствующим предписанием ЦБ.

"Чистая прибыль по итогам второго квартала составила 142,6 миллиарда рублей, результаты за первое полугодие 2023 года – 289,8 миллиарда рублей", — сказал Пьянов. По его словам, показатель за полугодие стал рекордным за всю историю. Он соответствуют возврату на капитал 32,8%, что также является максимальным результатом.

"Резервы под кредитные убытки и прочее резервирование. Мы имеем следующую динамику: 48,5 миллиардов рублей создано было резервов в первом квартале, 43,9 миллиарда рублей было создано во втором квартале", — рассказал топ-менеджер, добавив, что за полгода резервы составили 92,4 миллиарда рублей.

Прирост по кредитному портфелю юридических лиц с начала года составил 9,7%. Кредитный портфель физических лиц за полугодие вырос на 9%. Средства юридических лиц в банке выросли на 9%, физлиц – на 10%, добавил Пьянов.