МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Сделка по продаже доли ВТБ в "Деметра-Холдинге" была прибыльной, заявил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Сделка прибыльна, что было отражено в отчетности ранее", — сказал Пьянов в ответ на соответствующий вопрос. ВТБ заработал рекордную прибыль в первом полугодии

Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил ранее в июле, что банк вышел из зернового бизнеса, продав свою долю в "Деметра-Холдинге". В самой компании позже сообщали, что сделка по изменению акционерного состава сложная, составная, проходит в несколько этапов.

"Деметра-Холдинг" объединяет ряд трейдинговых и инфраструктурных компаний зернового рынка РФ. Среди активов — Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,5%), Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Также холдинг владеет 50% минус одной акцией Объединенной зерновой компании и 100% железнодорожного оператора "Русагространс", Ипатовского комбината хлебопродуктов, Октябрьского и Дишнинского элеваторов. В его структуру входят 100% маркетплейса "поле.рф" и 75% цифровой логистической платформы Smartseeds, предназначенных для аграрного бизнеса.