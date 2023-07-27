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Топ-менеджер ВТБ оценил сделку по продаже доли банка в холдинге "Деметра"
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Сделка по продаже доли ВТБ в "Деметра-Холдинге" была прибыльной, заявил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Сделка прибыльна, что было отражено в отчетности... ПРАЙМ, 27.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Сделка по продаже доли ВТБ в "Деметра-Холдинге" была прибыльной, заявил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
"Сделка прибыльна, что было отражено в отчетности ранее", — сказал Пьянов в ответ на соответствующий вопрос.
Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил ранее в июле, что банк вышел из зернового бизнеса, продав свою долю в "Деметра-Холдинге". В самой компании позже сообщали, что сделка по изменению акционерного состава сложная, составная, проходит в несколько этапов.
"Деметра-Холдинг" объединяет ряд трейдинговых и инфраструктурных компаний зернового рынка РФ. Среди активов — Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,5%), Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Также холдинг владеет 50% минус одной акцией Объединенной зерновой компании и 100% железнодорожного оператора "Русагространс", Ипатовского комбината хлебопродуктов, Октябрьского и Дишнинского элеваторов. В его структуру входят 100% маркетплейса "поле.рф" и 75% цифровой логистической платформы Smartseeds, предназначенных для аграрного бизнеса.