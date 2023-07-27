С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Госкорпорация ВЭБ считает необходимым создание системы прямых корреспондентских отношений между российскими и африканскими финансовыми организациями, сообщил зампред ВЭБа Даниил Алгульян. Центробанк повысил требования к качеству капитала банков

"Для российских банков современная система корреспондентских отношений, основанная на SWIFT, не работает. Российские банки в результате незаконных санкций оказались исключены из традиционной системы корреспондентских отношений. В сложившейся ситуации необходимо создавать новую систему прямых корреспондентских отношений между российскими финансовыми институтами и финансовыми институтами стран Африки", — заявил Алгульян в преддверии форума "Россия — Африка".

Он отметил, что шаги в этом направлении "будут способствовать снижению негативных последствий". Африканский континент имеет огромный потенциал: ВВП региона составляет более 3 триллионов долларов, население континента превышает 1 миллиард человек, добавил зампред.

"Сегодня это широкое поле возможностей для российских предприятий, а ввиду фактического закрытия традиционных рынков для российского бизнеса – новые возможности в Африке актуальны как никогда", — заключил Алгульян.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.