Зампред ВЭБа Алгульян заявил, что нужно создать систему прямых расчетов с банками Африки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Госкорпорация ВЭБ считает необходимым создание системы прямых корреспондентских отношений между российскими и африканскими финансовыми организациями, сообщил зампред ВЭБа Даниил Алгульян.
"Для российских банков современная система корреспондентских отношений, основанная на SWIFT, не работает. Российские банки в результате незаконных санкций оказались исключены из традиционной системы корреспондентских отношений. В сложившейся ситуации необходимо создавать новую систему прямых корреспондентских отношений между российскими финансовыми институтами и финансовыми институтами стран Африки", — заявил Алгульян в преддверии форума "Россия — Африка".
Он отметил, что шаги в этом направлении "будут способствовать снижению негативных последствий". Африканский континент имеет огромный потенциал: ВВП региона составляет более 3 триллионов долларов, население континента превышает 1 миллиард человек, добавил зампред.
"Сегодня это широкое поле возможностей для российских предприятий, а ввиду фактического закрытия традиционных рынков для российского бизнеса – новые возможности в Африке актуальны как никогда", — заключил Алгульян.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://1prime.ru/banks/20230727/841204102.html