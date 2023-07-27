МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Нацбанк Украины (центробанк) впервые с июня прошлого года снизил учетную ставку, до 22% с 25%, следует из сообщения пресс-службы регулятора. Киев выразил надежду на сухопутный коридор экспорта украинского зерна

"Правление национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22%", — говорится в сообщении в телеграм-канале центробанка.

Сообщается, что такое решение стало возможным благодаря более быстрому снижению инфляции, длительной устойчивой ситуации на валютном рынке, высокому уровню международных резервов, а также результативности предыдущих мероприятий, направленных на повышение привлекательности активов в гривне.

В сообщении также утверждается, что обновленный макропрогноз ЦБ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки, однако это будет происходить постепенно.

Сообщается, что ЦБ Украины удерживал ставку на уровне 25% с 6 июня 2022 года.