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ЦБ Украины впервые более чем за год снизил учетную ставку
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Нацбанк Украины (центробанк) впервые с июня прошлого года снизил учетную ставку, до 22% с 25%, следует из сообщения пресс-службы регулятора. "Правление национального банка приняло... ПРАЙМ, 27.07.2023
банки, финансы, новости, цб украины, учетная ставка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Нацбанк Украины (центробанк) впервые с июня прошлого года снизил учетную ставку, до 22% с 25%, следует из сообщения пресс-службы регулятора.
"Правление национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22%", — говорится в сообщении в телеграм-канале центробанка.
Сообщается, что такое решение стало возможным благодаря более быстрому снижению инфляции, длительной устойчивой ситуации на валютном рынке, высокому уровню международных резервов, а также результативности предыдущих мероприятий, направленных на повышение привлекательности активов в гривне.
В сообщении также утверждается, что обновленный макропрогноз ЦБ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки, однако это будет происходить постепенно.
Сообщается, что ЦБ Украины удерживал ставку на уровне 25% с 6 июня 2022 года.