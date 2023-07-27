МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в сентябре будет принимать решение по ставке "непредвзято" и на основе данных, может как поднять ее, так и сохранить, заявила на пресс-конференции глава регулятора Кристин Лагард. Евро заметно укрепляется к доллару перед итогами заседания ЕЦБ

ЕЦБ на заседании в четверг ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых, вернув ее на исторический максимум, наблюдавшийся в июне 2000 года.

"Данные и наша оценка данных подскажут нам, сколько нам еще предстоит пройти. Мы непредвзято относимся к решениям, которые будут приняты в сентябре и на последующих заседаниях. Потому что оценка, основанная на данных, может варьироваться от одного месяца к другому. Мы можем поднять (ставку — ред.), а можем сохранить", — ответила она на вопрос о возможном решении ЕЦБ в сентябре.

Лагард добавила, что сегодняшнее решение направлено на возвращение инфляции к 2%. "Мы хотим сломать хребет инфляции, 2% – цель. Мы доберемся туда. Будь что будет", — подчеркнула глава ЕЦБ.