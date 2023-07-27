2023-07-27T16:48:36+03:00
2023-07-27T16:48:36+03:00
2023-07-27T16:48:36+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230727/841208397.html
Глава ЕЦБ спрогнозировал решение банка по ставке в сентябре
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в сентябре будет принимать решение по ставке "непредвзято" и на основе данных, может как поднять ее, так и сохранить,... ПРАЙМ, 27.07.2023
банки, финансы, экономика, мировая экономика, новости, ецб, кристин лагард, ставка
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/00/832550010.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/00/832550010.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/00/832550009.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/00/832550009.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/00/832550008.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/00/832550008.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230727/841205749.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в сентябре будет принимать решение по ставке "непредвзято" и на основе данных, может как поднять ее, так и сохранить, заявила на пресс-конференции глава регулятора Кристин Лагард.
ЕЦБ на заседании в четверг ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых, вернув ее на исторический максимум, наблюдавшийся в июне 2000 года.
"Данные и наша оценка данных подскажут нам, сколько нам еще предстоит пройти. Мы непредвзято относимся к решениям, которые будут приняты в сентябре и на последующих заседаниях. Потому что оценка, основанная на данных, может варьироваться от одного месяца к другому. Мы можем поднять (ставку — ред.), а можем сохранить", — ответила она на вопрос о возможном решении ЕЦБ в сентябре.
Лагард добавила, что сегодняшнее решение направлено на возвращение инфляции к 2%. "Мы хотим сломать хребет инфляции, 2% – цель. Мы доберемся туда. Будь что будет", — подчеркнула глава ЕЦБ.