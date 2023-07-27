МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) близки к завершению цикла ужесточения монетарной политики, этому будет способствовать наблюдающееся замедление темпов роста цен и отсутствие всплесков инфляции в ближайшие месяцы, заявил РИА Новости аналитик по международным рынкам "БКС Мир инвестиций" Игорь Герасимов. ЦБ зафиксировал занижение банками реального отношения кредита к залогу

Глобальные центробанки — ФРС и ЕЦБ — в июле продолжили ужесточать монетарную политику для борьбы с инфляцией. Так, в США ключевая ставка была повышена до 5,25-5,5%, что является максимальным уровнем с января 2001 года, а глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что при необходимости ведомство должно быть готово и дальше ужесточать политику, но этого может и не понадобиться.

В свою очередь, ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых, вернув ее на исторический максимум, наблюдавшийся в июне 2000 года. Позже на пресс-конференции глава регулятора Кристин Лагард заявила, что в сентябре ставка может быть поднята или оставлена на текущем уровне.

"В базовом сценарии сохранения текущих трендов ФРС либо уже в самом конце цикла ужесточения ДКП, либо близится к его концу, хотя в явном виде об этом не говорит и оставила для себя открытым простор для еще повышения в случае неожиданного всплеска инфляции. Мы не считаем дальнейшие повышения ставки необходимыми и оправданными в свете тренда по инфляции в июне", — отметил Герасимов.

Он пояснил, что в США регулятор ориентируется на базовую инфляцию, исключающую волатильные цены на еду и энергоносители, при этом в июне показатель снизился до 4,8%, хотя еще остается далеко от цели в 2%. Несмотря на это, риторика регулятора в целом смягчилась, и рынки стали закладывать ожидания о паузе в сентябре.

"В отношении ЕЦБ мы увидели абсолютно аналогичную картину: после повышения ставки регулятор не дал четких прогнозов и ориентиров на сентябрь — это означает, что регулятор либо повысит, либо будет держать ставки на текущем уровне в зависимости от ситуации. Риторика европейского регулятора стала мягче, и в отсутствие сюрпризов от инфляции ЕЦБ, как и ФРС, близок к тому, чтобы перейти от повышения ставок к их удержанию на высоком уровне", — добавил аналитик.