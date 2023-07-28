МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российские банки стали увеличивать доходность вкладов после повышения ключевой ставки Центробанком до 8,5%, передают "Известия". Российские банки не планируют ограничивать прием долларов и евро в кассах

Как пишет издание, ссылаясь на данные платформы "Финуслуги", девять из топ-20 банков повысили ставки вплоть до 11%, и теперь средний процент по депозитам составляет 6,9-7,84%.

"Сейчас наблюдается рост кредитования и банки нуждаются в привлечении дополнительных ресурсов. Это заставляет их повышать ставки по депозитам", — заявил "Известиям" главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Представитель платформы "Финуслуги" отметил, что через неделю после повышения ключевой ставки крупные российские банки увеличили ставки по вкладам в пределах 0,01-1,5 п.п., в результате их средняя доходность достигла 6,9-7,84% годовых.

По данным издания, условия по депозитам улучшили в Сбере, Альфа-банке, ВТБ, Газпромбанке, Банке "Открытие", Росбанке, МКБ и Банке ДОМ.РФ. Также за последнюю неделю ставки по вкладам подняли и менее крупные банки: Почта Банк, "Зенит", Экспобанк, ТрансКапиталБанк, Металлинвестбанк, Локо-Банк, Инвестторгбанк, Таврический, Левобережный, БКС Банк и Уралсиб.

При этом ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что после повышения ключевой ставки могут вырасти и кредитные ставки — не менее, чем на 1%, а средний процент по жилищным кредитам (без учета ипотеки с господдержкой и льготных программ) может увеличиться до 11,5-13,5% годовых.