МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Райффайзенбанк в июне стал лидером по сокращению капитала среди российских банков: его капитал за первый летний месяц сократился на 17,5 миллиарда рублей на фоне сворачивания бизнеса в РФ, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Российские банки повышают ставки по вкладам

"Лидером банковского сектора России по сокращению капитала за июнь 2023 года стал Райффайзенбанк. Его капитал за июнь сократился на 17,5 миллиарда рублей – до 383,8 миллиарда рублей на 1 июля 2023 года. Основная причина – сокращение добавочного капитала с 10,5 миллиарда рублей на 1 июня до нуля на 1 июля", — выяснил эксперт на основе отчетности банков, опубликованной ЦБ.

"Из сокращенной отчетности не видно, происходит ли вывод средств банка за рубеж", — в то же время обратил внимание эксперт. Лидеры роста капитала за июнь, по расчетам Осадчего, — Сбербанк (+147 миллиардов рублей), ВТБ (+52 миллиарда рублей), Промсвязьбанк (+16,9 миллиарда рублей).

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала. В мае головной австрийский банк уже закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в стране.