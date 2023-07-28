МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Группа Qiwi и "Киви банк" сохранят финансовую стабильность, обладая достаточным запасом ликвидности, говорится в открытом письме гендиректора компании Qiwi Андрея Протопопова. Предпосылок для отзыва лицензии у "Киви банка" нет, заявили в Qiwi

"Хочу подчеркнуть, что группа Qiwi и "Киви банк" сохранят прибыльность и финансовую стабильность, несмотря на наличие предписания. У нас существенный запас по нормативам ликвидности и достаточности капитала", — написал он в телеграм-канале Qiwi.

По итогам проверки ЦБ РФ выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации в работе "Киви банка" были выявлены недочеты, регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций. После этого банк сообщил, что "руководствуясь общей логикой предписания" временно и частично ограничил вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных.

Позднее Qiwi сообщила, что не может гарантировать, что удастся отменить ограничения в работе "Киви банка", наложенные ЦБ, а также что не может представить точные оценки потенциального влияния ограничений на ее деятельность и финансовые результаты. Однако в компании подчеркнули, что такое заявление — это стандартная рыночная формулировка.

Также Qiwi заявила, что никаких предпосылок для отзыва лицензии у "Киви банка" нет, а недочеты, выявленные по итогам проверки ЦБ, типичны для крупных организаций такого уровня.