МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Объем выданной ипотеки в июне в России вырос на 8% — до 626,7 миллиарда рублей, в третий раз в истории превысив отметку в 600 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. В ЦБ рассказали об отсрочке по кредитам для участников СВО

Согласно статистике регулятора, в июне выдачи составили рекордные для этого месяца 626,7 миллиарда рублей против 580,5 миллиарда рублей месяцем ранее. Лишь еще дважды в истории выдачи ипотеки за месяц были выше 600 миллиардов рублей — в декабре 2021 года на уровне 641,3 миллиарда рублей и в декабре 2022 года на уровне 696,9 миллиарда рублей.

Количество выданных жилищных кредитов в июне увеличилось на 6,3% — до 167,8 тысячи ссуд, что стало максимумом с декабря прошлого года. Средний размер ипотеки в начале лета вырос на 1,5% и достиг 3,7 миллиона рублей.

Общая задолженность россиян перед российскими банками по жилищным кредитам также увеличилась — на 2,4%, до 15,44 триллиона рублей.

В то же время средняя ставка по ипотеке немного выросла — до 8,45% с 8,4% месяцем ранее. Средний срок ипотеки в июне остался без изменений — 288,9 месяца, или чуть более 24 лет.