МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российские брокерские компании неоднозначно отнеслись к предлагаемым Банком России ограничениям по маржинальной торговле для начинающих инвесторов, обнародованных регулятором в среду, при этом они не ожидают серьезного влияния возможных нововведений на уже торгующих на бирже инвесторов, следует из опроса РИА Новости. ЦБ назвал среднюю максимальную ставку по вкладам топовых российских банков

В среду Банк России обнародовал проект указания, согласно ему, размер кредитного плеча, который брокер сможет выдавать своим клиентам, имеющим стаж маржинальной торговли менее одного года, будет ограничен. Кроме того, такие клиенты будут выделены в отдельную категорию – клиенты с начальным уровнем риска (КНУР), и брокер будет обязан уведомлять их о совершении сделок, приводящих к возникновению непокрытых позиций.

"Часть нововведений носит положительный характер, например, появление официальной модели включения риска по опционам. Само же появление новой категории риска считаем избыточной мерой", — сказал начальник управления клиентских операций департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян.

ПОЗИЦИЯ БРОКЕРОВ

"Мы не поддерживали такой вариант проекта. Во-первых, уже почти два года действует тестирование для неопытных инвесторов, доступ к маржинальным сделкам, для которых предоставляется только по результатам успешной сдачи теста. За это время тестирование зарекомендовало себя с достаточно хорошей стороны. Во-вторых, упущен момент, в рамках которого клиенты, имеющие статус квалифицированного инвестора, могут быть лишены возможности пользоваться достаточным уровнем маржинального кредитования", — отметил руководитель управления развития клиентского сервиса "Финама" Дмитрий Леснов.

Он также дополнил, что у квалифицированных инвесторов при этом остается доступ к любым инструментам биржевого и внебиржевого рынков, которые могут нести в себе существенные риски. Кроме того, многие клиенты используют маржинальные займы не только для увеличения доходности за счет использования кредитного плеча, но также применяют их для снижения рисков посредством открытия коротких позиций, предостерегающих их портфель от падения, отметил Леснов.

"Мы считаем проект сырым и требующим доработок и учета мнения профессионального сообщества. В таком виде он вряд ли достигнет свой цели – защиты "неподготовленных" инвесторов", — заключил представитель "Финама".

Руководитель департамента клиентского обслуживания "Алор Брокер" Моника Боровова считает, что проект можно было бы дополнить, предложив инвесторам базовые обучающие курсы, различный уровень кредитных плечей для разного опыта работы. В текущем варианте проекта "забота" об инвесторе лишь снимет его бдительность, что впоследствии может привести к неблагоприятным результатам, но, с другой стороны, вероятно, поможет снизить потери, полагает Боровова.

"Хотелось бы отметить увеличение сложности всего регуляторного комплекса как для понимания потребителей услуг, так и для администрирования профессиональных участников. В дополнении к изначально существовавшему понятию квалифицированного инвестора сначала были добавлены категории клиентов, потом необходимость тестирования и теперь предлагается расширение и усложнение категоризации. Представляется, что уже пришло время для упрощения процесса: большинство клиентов все же осознанно принимают решения об инвестировании и заключении тех или иных сделок", — считает Григорян из Россельхозбанка.

ВЛИЯНИЕ НА КЛИЕНТОВ

"Мы не ожидаем существенных изменений, так как это относится к новым клиентам, а старые будут жить со старыми статусами. Более того, указание вступает в силу с октября 2024. Сейчас объем маржинальных сделок снизился, и начинающие инвесторы реже торгуют с плечом. Поэтому ограничение заденет брокеров, но не сильно", – полагает начальник отдела риск-менеджмента "Цифра брокер" Михаил Апанасенко.

Леснов из "Финама" также считает, что для большинства клиентов компании предлагаемые изменения в текущем виде не окажут влияния, поскольку многие инвесторы уже пользуются маржинальными займами более года и у подавляющего числа таких клиентов "Финама" активы превышают 3 миллиона рублей.

Боровова также не ждет серьезных изменений для клиентов, поскольку при открытии счета клиентам "Алор Брокер" изначально отключена возможность совершения необеспеченных сделок и они самостоятельно принимают решения, подключать ее или нет.

"В целом уже сейчас для доступа к маржинальному кредитованию клиент должен получить статус квалифицированного инвестора или пройти специальное тестирование. В отношении нового законопроекта нам необходимо провести детальный анализ предлагаемых нововведений и оценить потенциальные изменения в деятельности брокеров после его вступления в силу", — рассказали в пресс-службе ВТБ.

Исполняющий обязанности руководителя розничного инвестиционного бизнеса Альфа-банка Андрей Недбайло считает, что клиенты не будут против нововведений, поскольку, по его мнению, ужесточение регулирования направлено на снижение рисков неопытных инвесторов.