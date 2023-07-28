МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. ВТБ заявил, что вслед за ужесточением денежно-кредитной политики Банка России и изменением условий по ипотеке у других игроков рынка повышает с 1 августа свои ставки по таким кредитам на 0,9 процентного пункта, минимальная составит 11,6% годовых. При этом в банке пообещали не поднимать стоимость потребительских и автомобильных кредитов. ЦБ: выдачи ипотеки снова превысили 600 миллиардов рублей

"Вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ и изменением условий по ипотеке у других игроков рынка ВТБ с 1 августа скорректирует условия по своим ипотечным программам. Ставки будут увеличены на 0,9 процентного пункта (меньше роста ключевой ставки Банка России). Ипотечные программы ВТБ будут доступны нашим клиентам по ставкам от 11,6% годовых", — сказано в релизе.

Новые ценовые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. Все поступившие в ВТБ заявки до 1 августа будут рассмотрены по текущим условиям. Полученное по заявке решение, включая процентную ставку, будет действовать 90 дней.

В ВТБ отметили, что условия по госпрограммам, на которые сейчас приходится каждый второй кредит, останутся без изменений.

Все дисконты по ипотечным программам также сохраняются в полном объеме. Заемщики могут получить скидку 0,3 процентного пункта при оформлении онлайн-заявки на ипотеку, использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Для клиентов, готовых перевести зарплату на карту ВТБ, дисконт составит 0,4 процентного пункта.

Будут сохранены и текущие неценовые параметры кредитов, включая минимальные требования к уровню первоначального взноса, от 10%, рассказали в банке.

"До следующего решения регулятора дополнительного изменения ставок по ипотеке ВТБ не планирует. Кроме того, текущий рост кредитных ставок коснется только сегмента жилищного кредитования. Повышения ставок по потребительскому и автокредитованию ВТБ не планирует", — заключили в пресс-службе.