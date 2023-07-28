МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Банк России повышает с 1 октября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, при этом для наиболее рискованных кредитов в сегменте новостроек они будут установлены на запретительном уровне, говорится в сообщении регулятора. ЦБ назвал среднюю максимальную ставку по вкладам топовых российских банков

ЦБ с 1 мая 2023 года уже ужесточал регулирование в сфере выдачи ипотеки. Так, он установил надбавки по кредитам на финансирование по договору долевого участия с первоначальным взносом менее 30% и по кредитам на готовое жилье с первоначальным взносом менее 15%. Однако регулятор отмечает, что их влияние на накопление рисков в ипотеке оказалось недостаточным, поэтому требуются дополнительные меры.

"Банк России повышает с 1 октября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков", — пишет регулятор. Это делается на фоне существенного ускорения роста ипотечного кредитования за счет расширения ипотеки на более рискованные группы клиентов.

Отмечается, что возможности ввести прямые количественные ограничения против наиболее рискованных кредитов нет. "В этих условиях Банк России с 1 октября 2023 года устанавливает в отношении таких кредитов макропруденциальные надбавки на запретительном уровне. Наибольшие надбавки устанавливаются в сегменте ДДУ, чтобы учесть завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья", — указал регулятор.

В то же время с учетом, что на вторичном рынке жилья не наблюдается значимого завышения стоимости залога, надбавки в этом сегменте с 1 октября 2023 года повышаются в меньшей степени.

"Повышение надбавок позволит предотвратить дальнейшее ухудшение стандартов кредитования, выраженное в росте доли кредитов с низким первоначальным взносом и кредитов с высоким ПДН", — заключил регулятор.