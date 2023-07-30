МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Валютные вклады физлиц в российских банках за июнь сократились на 1,2 миллиарда долларов — до 48,4 миллиарда, при этом с февраля 2022 года они упали вдвое, подсчитал для РИА Новости на основе данных ЦБ начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Знак процента на витрине

Российские банки повышают ставки по вкладам

"Валютные вклады физлиц в российских банках за июнь сократились на 1,2 миллиарда долларов, до 48,4 миллиарда долларов на 1 июля 2023 года. За первое полугодие 2023 года они сократились на 9,7 миллиарда долларов, а за период с февраля 2022 года по июнь 2023 года их объем снизился почти вдвое – на 45,5 миллиарда долларов, или на 48,5%", — отметил Осадчий.

Главной причиной снижения объемов валютных вкладов аналитик считает их "полузамораживание" в результате введения ограничений ЦБ в марте прошлого года.

Основным направлением оттока валютных вкладов аналитик назвал их переток за рубеж, на депозиты в иностранных банках, а второе по значимости направление – переток в наличную валюту. По последним доступным данным, валютные депозиты россиян в иностранных банках выросли за февраль 2022 года – май 2023 года на 42,7 миллиарда долларов, а объем наличной валюты — на 12,5 миллиарда долларов.

"ЦБ не снимает ограничения на валютные вклады, в первую очередь, из-за эмбарго на поставки наличных долларов и евро, введенных, соответственно, США и ЕС. Однако в связи с ростом популярности юаней эти ограничения могли бы быть ослаблены или даже отменены в отношении дружественных валют без угрозы финансовой стабильности России", — заключил Осадчий.