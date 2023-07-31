НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июл — ПРАЙМ. Центробанк Индии в ходе нового заседания и рассмотрения дальнейшей кредитно-денежной политики в августе сохранит ключевую (учётную) ставку на уровне 6,5%, как и по итогам двух предыдущих заседаний, в свете риска некоторого ускорения инфляции, ожидают представители индийских банков. Аналитик оценила возможности Индии создать аналог SWIFT

Резервный банк Индии начал процесс повышения ставки рефинансирования в мае прошлого года с показателя в 4%, повышение произошло впервые с августа 2018 года. Последний раз ставка была повышена в феврале этого года — на финальном заседании в 2022-2023 финансовом году ставка репо была повышена на 0,25 процентного пункта, до 6,5%.

Новое заседание комитета по монетарной политике, возглавляемого главой центробанка, запланировано на 8-10 августа, решение о величине ставки будет объявлено по ее итогам. В ходе предыдущих двух проводимых раз в два месяца обзоров политики в апреле и июне учётная ставка была сохранена.

"Мы действительно ожидаем, что Резервный банк Индии сохранит статус-кво как в отношении ставок, так и в отношении своей позиции. Причина в том, что хотя инфляция в настоящее время составляет менее 5%, в ближайшие месяцы возникнет некоторый риск повышения этого показателя в связи с резким повышением цен на овощи и бобовые. Поэтому ожидается длительная пауза", — сказал изданию Mint главный экономист Bank of Baroda Мадан Сабнавис.

Он отметил, что, учитывая прогноз годовой инфляции, представленный центробанком — 5,4% по итогам третьего квартала, — представляется маловероятным, что ставка репо или позиция по ней могут быть изменены до начала следующего календарного года.

Тем временем крупнейшие мировые финансовые регуляторы продолжают ужесточение своей монетарной политики для борьбы с высокой инфляцией. Так, днями ранее Федеральная резервная система США повысила учётную ставку на 0,25 процентного пункта, доведя её до многолетнего максимума в 5,25-5,5%, а Европейский центральный банк (ЕЦБ), также прибавивший 0,25 процентного пункта, до 4,25% годовых, тем самым повторил ее исторический максимум.