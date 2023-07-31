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2023
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ЦБ снизил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец года
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Банк России снизил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец 2023 года на 0,8 триллиона рублей и расширил его интервал до диапазона от 1,3 до 2,2 триллиона... ПРАЙМ, 31.07.2023
банки, финансы, новости, цб рф, центробанк, россия, профицит ликвидности
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Банк России снизил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец 2023 года на 0,8 триллиона рублей и расширил его интервал до диапазона от 1,3 до 2,2 триллиона рублей, говорится в очередном выпуске доклада о денежно-кредитной политике Банка России.
"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2023 года снижен на 0,8 триллиона рублей, и интервал прогноза расширен до диапазона от 1,3 до 2,2 триллиона рублей", — сказано в сообщении.
Средний за декабрьский период усреднения профицит ликвидности оценивается в диапазоне 1,1–2 триллиона рублей. Это изменение связано с повышением до 2-2,5 триллиона рублей оценки роста объема наличных денег в обращении в 2023 году с учетом фактических данных за первое полугодие, указал ЦБ.