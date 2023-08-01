МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Прибыль британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings plc, приходящаяся на головную компанию, по итогам первого полугодия 2023 года выросла в 2,1 раза в годовом выражении — до 16,966 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка. ВТБ заработал рекордную прибыль в первом полугодии

Прибыль после налогообложения составила 18,071 миллиарда, что вдвое больше год к году. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,86 доллара против 0,4 доллара годом ранее. Операционная прибыль банковской группы за отчетный период поднялась в 2,7 раза, до 20,074 миллиарда долларов. Чистый процентный доход составил 18,264 миллиарда долларов, увеличившись на 36,5% в годовом выражении. Выручка поднялась в 1,5 раза, до 36,876 миллиарда долларов.

Выручка во втором квартале увеличилась на 36,5%, до 16,705 миллиарда долларов. Прибыль после налогообложения поднялась на 28%, до 7,045 миллиарда долларов.

Банк также объявил об обратном выкупе акций на сумму до 2 миллиардов долларов.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).