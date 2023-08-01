МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. На заседании во вторник Резервный банк Австралии оставил ключевую ставку на уровне 4,1%, отметив, что ее повышение в прошлом уже охлаждает спрос. Вместе с тем в банке считают, что для обуздания инфляции может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Розничные продажи в Австралии резко снизились в июне

Центральный банк также опубликовал прогнозы, согласно которым к концу 2024 года общая инфляция замедлится примерно до 3,25%, а к концу 2025 года вернется в целевой диапазон 2%-3%.

После выхода данных, показавших, что инфляция в Австралии во 2-м квартале замедлилась, а потребители умерили расходы, решение РБА оставить в силе текущие параметры политики не стало для рынков неожиданным.