2023-08-01T08:45:32+03:00
2023-08-01T08:45:32+03:00
2023-08-01T08:45:32+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230801/841250889.html
Резервный банк Австралии вновь оставил ключевую ставку без изменений
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https://россиясегодня.рф
. На заседании во вторник Резервный банк Австралии оставил ключевую ставку на уровне 4,1%, отметив, что ее повышение в прошлом уже охлаждает спрос. Вместе с тем в банке считают,... ПРАЙМ, 01.08.2023
банки, финансы, новости, австралия, резервный банк австралии, ключевая ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. На заседании во вторник Резервный банк Австралии оставил ключевую ставку на уровне 4,1%, отметив, что ее повышение в прошлом уже охлаждает спрос. Вместе с тем в банке считают, что для обуздания инфляции может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.
Центральный банк также опубликовал прогнозы, согласно которым к концу 2024 года общая инфляция замедлится примерно до 3,25%, а к концу 2025 года вернется в целевой диапазон 2%-3%.
После выхода данных, показавших, что инфляция в Австралии во 2-м квартале замедлилась, а потребители умерили расходы, решение РБА оставить в силе текущие параметры политики не стало для рынков неожиданным.