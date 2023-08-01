МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в прошлом полугодии выросла на 8,8% в годовом выражении — до 685 миллионов евро, доналоговая прибыль — на 9,6%, до 867 миллионов, следует из финансовой отчетности банка. СМИ: Raiffeisen Bank сокращает сотрудничество с белорусскими банками

Чистый процентный доход RBI в России за полугодие составил 698 миллионов евро, увеличившись на 13,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Операционная прибыль банка в РФ увеличилась на 14,2% и составила 1,531 миллиарда евро.

Консолидированная прибыль группы RBI за первое полугодие упала на 27,9% год к году — до 1,235 миллиарда евро. Прибыль на акцию составила 3,59 евро после 5,07 евро годом ранее. Чистый процентный доход достиг 2,749 миллиарда евро, увеличившись на 25%.

Консолидированная прибыль группы за второй квартал составила 578 миллионов евро, что в 2,2 раза ниже показателя годичной давности. Чистый процентный доход при этом вырос на 12,4%, до 1,364 миллиарда евро. Прибыль после налогообложения снизилась вдвое в годовом выражении и составила 627 миллионов евро.

Банк также отмечает, что расчетно-клиринговые и платежные услуги всей группы выросли на 178 миллионов евро из-за роста транзакций корпоративных и розничных клиентов в РФ и головном офисе. Чистый доход от операций с ценными бумагами увеличился на 54 миллиона евро, где наибольший рост произошел в России в результате роста количества операций и объемов, говорится в отчетности.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International работает в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников по состоянию на 30 июня 2023 года насчитывает около 44 559 человек.