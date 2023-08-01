МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка "Открытие", требующего взыскать около 615 миллионов рублей с трех структур крупной американской банковской группы Goldman Sachs, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Банк "Открытие" сдаст лицензию и добровольно ликвидируется в 2025 году

Иск поступил в суд 31 июля, к рассмотрению он пока не принят. Ответчиками указаны американские Goldman Sachs Group Inc. и Goldman Sachs & Co LLC, а также британская Goldman Sachs International. Основания исковых требований пока не уточняются.

Банк "Открытие" в течение ряда лет до 2017 года был крупнейшим частным банком в России. В августе 2017 года его из-за финансовых проблем взял на санацию Банк России. В декабре 2022 года ЦБ РФ продал 100% акций банка "Открытие" банку ВТБ за 340 миллиардов рублей.

Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", — инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.