2023-08-01T10:02:49+03:00
2023-08-01T10:02:49+03:00
2023-08-01T10:02:49+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230801/841253211.html
Банк "Открытие" подал иск к американской группе Goldman Sachs
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка "Открытие", требующего взыскать около 615 миллионов рублей с трех структур крупной американской банковской группы Goldman Sachs,... ПРАЙМ, 01.08.2023
банки, финансы, новости, рф, банк открытие, иск, golden sachs
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка "Открытие", требующего взыскать около 615 миллионов рублей с трех структур крупной американской банковской группы Goldman Sachs, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 31 июля, к рассмотрению он пока не принят. Ответчиками указаны американские Goldman Sachs Group Inc. и Goldman Sachs & Co LLC, а также британская Goldman Sachs International. Основания исковых требований пока не уточняются.
Банк "Открытие" в течение ряда лет до 2017 года был крупнейшим частным банком в России. В августе 2017 года его из-за финансовых проблем взял на санацию Банк России. В декабре 2022 года ЦБ РФ продал 100% акций банка "Открытие" банку ВТБ за 340 миллиардов рублей.
Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", — инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.