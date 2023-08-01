МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" выставил на торги права требования к пяти компаниям инвестиционно-строительной группы "Бэсткон" на 3,6 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. "Траст" пригрозил банкротством мажоритарному акционеру "Русского стандарта"

"Банк непрофильных активов "Траст" выставил на открытые торги права требования к пяти компаниям, входящим в ГК "Бэсткон"… Начальная стоимость лота — 3,6 миллиарда рублей", — сказано в релизе.

Всего речь идет о правах требования по 15 кредитным договорам к компаниям ООО "Строительная компания "ОЛИМП", ООО "АльфаМедиа", ООО "БЭСТ Консалтинг", ООО "Матрица" и АО "Промстройтехно-Инвест", отметили в "Трасте".

При этом права требования обеспечены залогами — недвижимостью в Москве и Московской области. Это, например, квартиры в ЖК "Крылатский" и ЖК "Время", офисные помещения в БЦ "Монарх", строительная база в районе Чертаново Южное, а также здание и права аренды на земельный участок в Дегтярном переулке.

Аукцион пройдет 4 сентября 2023 года, а заявки на участие в нем принимаются до 26 августа.

В банке непрофильных активов добавили, что ГК "Бэсткон" — это инвестиционно-строительная группа. Ее основная сфера деятельности — строительство жилых зданий в Москве и Московской области.