МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Банк России во вторник, 1 августа, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 100-летию отечественной гражданской авиации, сообщает регулятор. ЦБ оценил рост ВВП России во втором квартале в 4,8 процента

"Банк России 1 августа 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "100-летие отечественной гражданской авиации" серии "Исторические события", — говорится в сообщении.

Диаметр монеты — 39 миллиметров, тираж — 3 тысячи штук. Монета имеет массу драгоценного металла 31,1 грамма (одну тройскую унцию), проба сплава — 925. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба России и надписи: в верхней части —"Российская Федерация", в нижней — "Банк России", "3 рубля", "2023". Слева и справа расположено обозначение серебра по Периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположен цветной фрагмент логотипа "100 лет отечественной гражданской авиации" на фоне изображения земного шара, выполненного в технике лазерного матирования. По окружности имеется рельефная надпись "100-летие отечественной гражданской авиации".

Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.