2023-08-01T10:55:46+03:00
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Приложение "Тинькофф банка" исчезло из Google Play
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. Мобильное приложение "Тинькофф банка" пропало из магазина приложений Google Play, убедился корреспондент РИА Новости. При этом другие приложения экосистемы "Тинькофф" еще... ПРАЙМ, 01.08.2023
банки, финансы, технологии, новости, россия, приложение тинькофф банк, google play
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Мобильное приложение "Тинькофф банка" пропало из магазина приложений Google Play, убедился корреспондент РИА Новости.
При этом другие приложения экосистемы "Тинькофф" еще доступны — это приложение брокера "Тинькофф инвестиции" и оператора "Тинькофф мобайл".
В марте приложения "Тинькофф банка" уже было удалено из App Store — магазина приложений для пользователей iOS. Также стали недоступны "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф Мобайл" и другие приложения компании.
В конце февраля "Тинькофф" попал в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.