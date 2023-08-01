МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Мобильное приложение "Тинькофф банка" пропало из магазина приложений Google Play, убедился корреспондент РИА Новости. Минтранс запретил использовать технику Apple для служебных нужд

При этом другие приложения экосистемы "Тинькофф" еще доступны — это приложение брокера "Тинькофф инвестиции" и оператора "Тинькофф мобайл".

В марте приложения "Тинькофф банка" уже было удалено из App Store — магазина приложений для пользователей iOS. Также стали недоступны "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф Мобайл" и другие приложения компании.

В конце февраля "Тинькофф" попал в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.