​ЕРЕВАН, 1 авг — ПРАЙМ. Центральный банк Армении на заседании во вторник во второй раз за полтора месяца снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, теперь — до 10,25%, сообщили РИА новости в пресс-службе регулятора. ЦБ Украины впервые более чем за год снизил учетную ставку

"На заседании совета центрального банка, состоявшегося 1 августа, было принято решение снизить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, установив ее на уровне 10,25%", — говорится в сообщение.

Также отмечается, что ставка ломбардного репо установлена на уровне 11,75%, ставка по привлечённым в ЦБ средствам других банков — 8,75%.

​В последний раз ставка рефинансирования в стране была изменена 13 июня — с 10,75% до 10,5% А 13 декабря 2022 года ставка была повышена до 10,75% с 10,5%. В целом же до того армянский регулятор поднимал эту ставку с декабря 2020 года. Тогда она была повышена впервые за пять лет — до 5,25% с 4,25%.