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2023
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ЦБ Армении вновь снизил ставку рефинансирования
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. Центральный банк Армении на заседании во вторник во второй раз за полтора месяца снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, теперь — до 10,25%, сообщили РИА... ПРАЙМ, 01.08.2023
банки, финансы, новости, ставка рефинансирования, армения, цб армении
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЕРЕВАН, 1 авг — ПРАЙМ. Центральный банк Армении на заседании во вторник во второй раз за полтора месяца снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, теперь — до 10,25%, сообщили РИА новости в пресс-службе регулятора.
"На заседании совета центрального банка, состоявшегося 1 августа, было принято решение снизить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, установив ее на уровне 10,25%", — говорится в сообщение.
Также отмечается, что ставка ломбардного репо установлена на уровне 11,75%, ставка по привлечённым в ЦБ средствам других банков — 8,75%.
В последний раз ставка рефинансирования в стране была изменена 13 июня — с 10,75% до 10,5% А 13 декабря 2022 года ставка была повышена до 10,75% с 10,5%. В целом же до того армянский регулятор поднимал эту ставку с декабря 2020 года. Тогда она была повышена впервые за пять лет — до 5,25% с 4,25%.