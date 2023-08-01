МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) оценивает выплату в России налога на сверхприбыль в 100 миллионов евро, следует из финансового отчета банка. Raiffeisen получил прибыль от деятельности в России в первом полугодии

"RBI ожидает, что налог на сверхприбыль составит до 100 миллионов евро (при ставке налога 10%) или 50 миллионов евро (если будет применен механизм добровольной ранней оплаты)", — говорится в сообщении.

Совет Федерации 28 июля одобрил закон о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса. Он коснется компаний и банков, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, при этом есть ряд исключений. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но если компания заплатит его в период с 1 октября по 30 ноября текущего года, то ставка будет уменьшена вдвое — до 5%.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года. Власти РФ за счет налога на сверхприбыль планируют привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей.

RBI работает в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников по состоянию на 30 июня насчитывает около 44,5 тысячи человек. В России с 1996 года действует его дочерний Райффайзенбанк. Его чистая прибыль в 2021 году по МСФО составила рекордный 41 миллиард рублей. А в 2022 году прибыль после налогообложения RBI от деятельности в России увеличилась в 4,3 раза по сравнению с 2021 годом — более чем до 2 миллиардов евро.