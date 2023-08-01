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Сбербанк снизит ставки по ипотечным кредитам с 4 августа
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. Сбербанк с 4 августа снизит на 0,8-1 процентный пункт ставки по льготным жилищным кредитам: семейную ипотеку можно будет оформить по ставке от 4%, а на новостройки — от 6%,... ПРАЙМ, 01.08.2023
новости, банки, финансы, рф, сбербанк, ставки, ипотечные кредиты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Сбербанк с 4 августа снизит на 0,8-1 процентный пункт ставки по льготным жилищным кредитам: семейную ипотеку можно будет оформить по ставке от 4%, а на новостройки — от 6%, говорится в сообщении кредитной организации.
"С 4 августа 2023 года Сбербанк улучшит условия по программе субсидирования ипотеки, а также при покупке недвижимости у застройщиков-партнеров — участников проектного финансирования банка", — сказано в сообщении.
Так, по программе "Господдержка" минимальная процентная ставка снизится на 0,8 процентного пункта и составит 6%. По семейной ипотеке ставка уменьшится также на 0,8 процентного пункта, до 4%, а по ипотеке для IT-специалистов — на 1 процентный пункт, до 3%.
"Мы видим высокий спрос наших клиентов на приобретение квартир с использованием льготных ипотечных кредитов. Именно поэтому мы приняли решение снизить процентную ставку по программе субсидирования и совместно с нашими партнерами-застройщиками сделать более доступным приобретение нового жилья для россиян", — прокомментировал исполняющий обязанности директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.