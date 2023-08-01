ЕРЕВАН, 1 авг — ПРАЙМ. Немало банков Армении продолжают работать с системой быстрых денежных переводов "Юнистрим", сообщил во вторник журналистам заместитель председателя Центробанка страны Армен Нурбекян. ЦБ Армении вновь снизил ставку рефинансирования

Ранее США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка", также под блокирующие санкции США попали Локо-Банк, банк "Солидарность", Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), банк "Юнистрим" (оператор одноименной платежной системы) и другие юрлица. После этого "Тинькофф" сообщил, что его карты Union Pay перестанут работать за рубежом 21 июля, порекомендовал клиентам, находящимся за рубежом, скорее снять наличные. При этом банк "Солидарность", несмотря на попадание в санкционный список, продолжает выпускать и обслуживать карты Union Pay в штатном режиме. После ввода санкций несколько армянских банков заявили о недоступности системы "Юнистрим".

"В Армении есть банки, их немало, которые работают с системой "Юнистрим" — в рублях и драмах, не (в другой — ред.) валюте. На самом деле это не только банки, но и другие организации, предоставляющие платежно-расчетные услуги", — сказал Нурбекян.

Тем самым, по его словам, армянские граждане имеют возможность пользоваться этой услугой. Замглавы ЦБ напомнил о весомой роли "Юнистрим" в переводе гражданами страны денежных средств из России в Армению.

Он затруднился назвать точное число банков, предоставляющих услуги "Юнистрим", предположив, что их возможно шесть.

Ранее ряд армянских банков — Инекобанк, Ардшинбанк и Конверс банк — заявили о прекращении обслуживания системы "Юнистрим".