МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинги кредитоспособности "Киви банка" до "ruBBB-" с "развивающимся" прогнозом, а также его головной компании Qiwi plc — до "ruBBB+", тоже с "развивающимися" прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Киви банк" устранил все неточности в документах

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности КИВИ Банк (АО) до уровня ruBBB-, прогноз по рейтингу изменен на развивающийся. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. Также по рейтингу продлен статус "под наблюдением", — говорится в сообщении.

Уточняется, что понижение рейтинга обусловлено пересмотром оценки уровня подверженности банка регулятивным рискам и, как следствие, уровня корпоративного управления в связи с введением Банком России ограничений на осуществление отдельных операций кредитной организации, связанных с "Киви-кошельками".

Кроме того, рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности группы компаний QIWI plc до уровня "ruBBB+", прогноз рейтинга — "развивающийся". Ранее у компании действовал рейтинг "ruA" с тем же прогнозом. "Снижение рейтинга обусловлено усилением регулятивных рисков вследствие введения Банком России с 26.07.2023 ограничений на осуществление отдельных операций консолидируемого "Киви Банк" (АО), выступающего расчётным центром группы", — отметило агентство.

В конце июля по итогам проверки ЦБ РФ выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации в работе "Киви банка" были выявлены недочеты, регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций. После этого банк сообщил, что "руководствуясь общей логикой предписания" временно и частично ограничил вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных.

Позднее Qiwi сообщила, что не может гарантировать, что удастся отменить ограничения в работе "Киви банка", наложенные ЦБ, а также что не может представить точные оценки потенциального влияния ограничений на ее деятельность и финансовые результаты. Однако в компании подчеркнули, что такое заявление — это стандартная рыночная формулировка.