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2023
https://1prime.ru/banks/20230802/841270456.html
Google Play удалил приложения попавших под санкции США российских банков
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https://россиясегодня.рф
. Мобильные приложения всех российских банков, подпавших в июле под санкции США, пропали из магазина приложений Google Play, убедился корреспондент РИА Новости. США в конце июля... ПРАЙМ, 02.08.2023
банки, финансы, новости, сша, google play, мобильный банк, приложение, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Мобильные приложения всех российских банков, подпавших в июле под санкции США, пропали из магазина приложений Google Play, убедился корреспондент РИА Новости.
США в конце июля ввели блокирующие санкции против пяти российских кредитных организаций — банка "Тинькофф", Локо-банка, "Солидарности", "Юнистрима" и "Петербургского социального коммерческого банка" (ПСКБ).
Накануне из магазина уже пропало мобильное приложение "Тинькофф". Сегодня там перестали появляться приложения и других четырех банков.