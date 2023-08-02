МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Мобильные приложения всех российских банков, подпавших в июле под санкции США, пропали из магазина приложений Google Play, убедился корреспондент РИА Новости. Приложение "Тинькофф" продолжит работать после удаления из Google Play

США в конце июля ввели блокирующие санкции против пяти российских кредитных организаций — банка "Тинькофф", Локо-банка, "Солидарности", "Юнистрима" и "Петербургского социального коммерческого банка" (ПСКБ).

Накануне из магазина уже пропало мобильное приложение "Тинькофф". Сегодня там перестали появляться приложения и других четырех банков.