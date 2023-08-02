ВТБ предлагает для борьбы с фишингом перевести банки на специальный домен в интернете
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. ВТБ считает необходимым усилить борьбу с фишингом за счет регистрации единого домена верхнего уровня, ".банк" или ".фин", "прописка" в котором будет возможна только при предъявлении регистратору банковской лицензии, сообщил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.
"Разрешение на регистрацию банковских ресурсов должно выдаваться только при предъявлении лицензии кредитной организации. Создание единого домена с понятным названием для всех финансовых организаций позволит в значительной мере решить вопрос фишинга – клиенты будут видеть, что сайт официальный, и понимать, что им безопасно пользоваться. Это поможет сделать еще один системный шаг для защиты средств клиентов по всей стране", – заявил Печатников в интервью телеканалу "Россия 24".
Таким единым доменом может стать ".банк" или ".фин", добавил он. А домен ".ru" такого обязательства не требует, чем потенциально могут пользоваться мошенники, создавая поддельные страницы финансовых организаций, пояснил топ-менеджер.
Мошеннические атаки с использованием фишинга представляют одну из основных угроз для населения и компаний. По данным ВТБ, ежедневно в сети появляются ресурсы, которые "мимикрируют" под официальные сайты кредитных организаций. Только в 2022 году ВТБ заблокировал около 27 тысяч таких мошеннических страниц, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, копирующих бренд банка.
https://1prime.ru/banks/20230802/841271510.html