МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. ВТБ считает необходимым усилить борьбу с фишингом за счет регистрации единого домена верхнего уровня, ".банк" или ".фин", "прописка" в котором будет возможна только при предъявлении регистратору банковской лицензии, сообщил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников. ВТБ ожидает, что китайские бренды займут до 70 процентов кредитов на авто

"Разрешение на регистрацию банковских ресурсов должно выдаваться только при предъявлении лицензии кредитной организации. Создание единого домена с понятным названием для всех финансовых организаций позволит в значительной мере решить вопрос фишинга – клиенты будут видеть, что сайт официальный, и понимать, что им безопасно пользоваться. Это поможет сделать еще один системный шаг для защиты средств клиентов по всей стране", – заявил Печатников в интервью телеканалу "Россия 24".

Таким единым доменом может стать ".банк" или ".фин", добавил он. А домен ".ru" такого обязательства не требует, чем потенциально могут пользоваться мошенники, создавая поддельные страницы финансовых организаций, пояснил топ-менеджер.

Мошеннические атаки с использованием фишинга представляют одну из основных угроз для населения и компаний. По данным ВТБ, ежедневно в сети появляются ресурсы, которые "мимикрируют" под официальные сайты кредитных организаций. Только в 2022 году ВТБ заблокировал около 27 тысяч таких мошеннических страниц, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, копирующих бренд банка.