МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. ВТБ расширил список доступных розничным клиентам валют — теперь они могут открыть счет и совершать обменные операции в индийских рупиях, сообщил зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников. ВТБ ожидает, что китайские бренды займут до 70 процентов кредитов на авто

"У клиентов ВТБ появилась возможность открывать счета в индийских рупиях, совершать обмен валюты и переводить средства в рупиях между клиентами ВТБ", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Появление у клиентов доступа к рупиям позволит банку реализовать следующий шаг в клиентском обслуживании и запустить переводы в Индию. Сценарий трансграничных транзакций в индийских рупиях будет идентичен текущим операциям по реквизитам в национальных валютах, отметил топ-менеджер.

Сегодня розничные клиенты ВТБ могут перевести деньги за рубеж в 11 стран, до конца года число доступных направлений увеличится почти в три раза – до 30 стран. Помимо Индии ключевым направлением в перспективе этого года станет и Турция, с которой у России налажены партнерские отношения и куда сейчас растет туристический поток, добавил он.