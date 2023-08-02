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ВТБ начал открывать счета в индийских рупиях розничным клиентам
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ВТБ расширил список доступных розничным клиентам валют — теперь они могут открыть счет и совершать обменные операции в индийских рупиях, сообщил зампредседателя правления ВТБ... ПРАЙМ, 02.08.2023
банки, финансы, экономика, новости, рф, втб, счета в индийской валюте
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. ВТБ расширил список доступных розничным клиентам валют — теперь они могут открыть счет и совершать обменные операции в индийских рупиях, сообщил зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
"У клиентов ВТБ появилась возможность открывать счета в индийских рупиях, совершать обмен валюты и переводить средства в рупиях между клиентами ВТБ", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Появление у клиентов доступа к рупиям позволит банку реализовать следующий шаг в клиентском обслуживании и запустить переводы в Индию. Сценарий трансграничных транзакций в индийских рупиях будет идентичен текущим операциям по реквизитам в национальных валютах, отметил топ-менеджер.
Сегодня розничные клиенты ВТБ могут перевести деньги за рубеж в 11 стран, до конца года число доступных направлений увеличится почти в три раза – до 30 стран. Помимо Индии ключевым направлением в перспективе этого года станет и Турция, с которой у России налажены партнерские отношения и куда сейчас растет туристический поток, добавил он.