МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo закрывает свое представительство в России, российская "дочка" группы — АО "Банк Интеза" — продолжает работу в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель "Банка Интеза". Италия решила покинуть проект "Один пояс — один путь", пишут СМИ

"Итальянский банк Intesa Sanpaolo закрывает свое представительство в России, АО "Банк Интеза" (российская "дочка" итальянской группы) продолжает работу в России в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.

Группа Intesa Sanpaolo представлена в России дочерней структурой АО "Банк Интеза", которая работает в стране с 2003 года.

В апреле прошлого года группа сообщила, что приостановила кредитование в России и Белоруссии и не приобретала финансовых инструментов в этих странах с момента обострения конфликта на Украине, то есть с конца февраля 2022 года. Группа Intesa Sanpaolo уточнила также, что задействовала в этой связи кризисное подразделение, которое занимается надзором за деятельностью группы в России, а ее присутствие на территории страны находится "на стратегическом пересмотре".

Позднее, в октябре прошлого года, президент России Владимир Путин утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения, в него входит и "Банк Интеза".