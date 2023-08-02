2023-08-02T15:45:19+03:00
2023-08-02T15:45:19+03:00
2023-08-02T15:45:19+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230802/841274169.html
Инфляция может заставить ЕЦБ продолжить повышение ставок, считают в ING
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. Пока рано судить, поднимет ли ЕЦБ ставку по депозитам до 4%, говорит экономист ING Петер Ванден Хауте. В июне годовой темп базовой инфляции оставался на уровне 5,5%, а... ПРАЙМ, 02.08.2023
банки, финансы, новости, европа, еврозона, ецб, повышение ставок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Пока рано судить, поднимет ли ЕЦБ ставку по депозитам до 4%, говорит экономист ING Петер Ванден Хауте.
В июне годовой темп базовой инфляции оставался на уровне 5,5%, а помесячная динамика инфляции — важный фактор, добавляет он.
В то время как общая инфляция замедляется весьма существенно, она остается выше установленного целевого уровня 2%, а базовая инфляция, видимо, остается высокой из-за цен в сфере услуг, говорит экономист.
По словам Ванден Хауте, если ЕЦБ сосредоточил внимание на помесячной динамике инфляции, то он может продлить цикл повышения ставок.