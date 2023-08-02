МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Пока рано судить, поднимет ли ЕЦБ ставку по депозитам до 4%, говорит экономист ING Петер Ванден Хауте. Глава ЕЦБ сообщила об ухудшении экономических перспектив еврозоны

В июне годовой темп базовой инфляции оставался на уровне 5,5%, а помесячная динамика инфляции — важный фактор, добавляет он.

В то время как общая инфляция замедляется весьма существенно, она остается выше установленного целевого уровня 2%, а базовая инфляция, видимо, остается высокой из-за цен в сфере услуг, говорит экономист.

По словам Ванден Хауте, если ЕЦБ сосредоточил внимание на помесячной динамике инфляции, то он может продлить цикл повышения ставок.