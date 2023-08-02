МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 56 (2452).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
- указание № 6394-У от 3.04.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 июля 2020 года № 729-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74326 от 18.07.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;
- указание № 6408-У от 10.04.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П "О методике определения собственных средств /капитала/ кредитных организаций /"Базель 3"/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74322 от 17.07.2023, вступает в силу со дня официального опубликования/;
- указание № 6449-У от 19.06.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 22 сентября 2015 года № 492-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74385 от 24.07.2023, вступает в силу с 1.01.2024/;
- указание № 6450-У от 19.06.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74383 от 24.07.2023, вступает в силу с 1.01.2024/;
- указание № 6451-У от 19.06.2023 "О внесении изменений в Указание Банка России от 9 сентября 2015 года № 3777-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74324 от 18.07.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;
- указание № 6452-У от 19.06.2023 "О внесении изменений в Указание Банка России от 9 сентября 2015 года № 3780-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74325 от 18.07.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;
- указание № 6453-У от 20.06.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74382 от 24.07.2023, вступает в силу с 1.01.2024/;
- приказ № ОД-1286 от 28.07.2023 "О внесении изменений в пункт 1 приказа Банка России от 10 сентября 2020 года № ОД-1472".
В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.07.2023; сообщение об исключении АКБ "ЛИНК-банк" /ОАО/ из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов.
https://1prime.ru/banks/20230802/841275739.html