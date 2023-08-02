2023-08-02T17:58:41+03:00

2023-08-02T17:58:41+03:00

2023-08-02T17:58:41+03:00

2023

https://1prime.ru/banks/20230802/841275739.html

В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 56 (2452)

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 56 (2452). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: указание № 6394-У от 3.04.2023 "О внесении... ПРАЙМ, 02.08.2023

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60