НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг — ПРАЙМ. Резервный банк Индии (центробанк) одобрил 34 заявки от различных российских банков на открытие специальных востро-счетов в рупиях у 14 индийских коммерческих кредиторов, сообщила государственный министр торговли и промышленности Ануприя Патель. Ситибанк введет комиссию за внесение долларов и евро через кассы банка

"По состоянию на 2 июля Резервный банк Индии одобрил 34 заявки от различных российских банков на открытие специальных востро-счетов в рупиях в 14 индийских коммерческих банках", — сообщила она в ответе на запрос нижней палаты парламента Индии.

Госминистр отметила, что правительство Индии предприняло несколько шагов не только для поддержания, но и для увеличения экспорта в Россию, осуществления платежей в национальных валютах, бесперебойного функционирования Международного транспортного коридора "Север — Юг" и Восточного морского коридора (Ченнаи — Владивосток).

"Торговля Индии с Россией пострадала из-за трудностей с платежами из-за санкций в отношении крупных российских банков, включая их отключение от SWIFT, проблем со страхованием и перестрахованием, а также логистикой, поскольку крупные судоходные и логистические компании не обслуживают грузы, направляющиеся в Россию", — добавила министр.

В середине июля прошлого года центробанк Индии выпустил циркуляр, разрешающий торговые расчеты между Индией и другими странами. Индийские экспортеры, отправляющие товары и услуги через этот механизм, должны получать оплату в рупиях с остатков на специальном счете востро банка-корреспондента страны-партнера, говорится в уведомлении центробанка.