2023-08-03T10:44:57+03:00
2023-08-03T10:44:57+03:00
2023-08-03T10:44:57+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230803/841280529.html
"Уралсиб" сообщил о взломе его соцсетей мошенниками
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Соцсети банка "Уралсиб" были взломаны сегодня ночью для размещения там фишинговых постов, а если клиент прошел по ссылке в нем и оставил данные своей карты, то ее стоит как можно... ПРАЙМ, 03.08.2023
банки, финансы, новости, уралсиб, мошенники, взлом
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Соцсети банка "Уралсиб" были взломаны сегодня ночью для размещения там фишинговых постов, а если клиент прошел по ссылке в нем и оставил данные своей карты, то ее стоит как можно скорее заблокировать, говорится в сообщении банка.
"Сегодня ночью произошел взлом соцсетей некоторых банков, в том числе и нашего. Если вы перешли по ссылке из фейкового поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, то для безопасности ваших средств советуем временно ее заблокировать", — сказано в сообщении кредитной организации в Telegram-канале.
Сделать это можно через мобильное приложение, горячую линию или в отделении банка, но нужно будет взять с собой паспорт.
"Главное — не затягивайте. Мошенники в любой момент могут расплатиться вашей картой или снять с нее деньги", — отметили в сообщении.