МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Соцсети банка "Уралсиб" были взломаны сегодня ночью для размещения там фишинговых постов, а если клиент прошел по ссылке в нем и оставил данные своей карты, то ее стоит как можно скорее заблокировать, говорится в сообщении банка. ВТБ предлагает новый метод борьбы с фишингом для российских банков

"Сегодня ночью произошел взлом соцсетей некоторых банков, в том числе и нашего. Если вы перешли по ссылке из фейкового поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, то для безопасности ваших средств советуем временно ее заблокировать", — сказано в сообщении кредитной организации в Telegram-канале.

Сделать это можно через мобильное приложение, горячую линию или в отделении банка, но нужно будет взять с собой паспорт.

"Главное — не затягивайте. Мошенники в любой момент могут расплатиться вашей картой или снять с нее деньги", — отметили в сообщении.