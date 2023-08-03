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Сбербанк не планирует менять периодичность выплаты дивидендов
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Сбербанк не планирует менять периодичность выплаты дивидендов, одноразовая выплата по итогам года помогает банку планировать свою деятельность, сообщил в ходе конференц-звонка... ПРАЙМ, 03.08.2023
банки, финансы, новости, сбербанк, дивиденды
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Сбербанк не планирует менять периодичность выплаты дивидендов, одноразовая выплата по итогам года помогает банку планировать свою деятельность, сообщил в ходе конференц-звонка вице-президент, директор департамента финансов "Сбера" Тарас Скворцов.
"Мы не планируем менять подход к периодичности выплат, который применяли до этого. Мы считаем, что выплата дивидендов один раз по итогам года соответствует тем рискам, которые есть сегодня, той волатильности, которая есть, и помогает нам правильно планировать свою деятельность", — ответил он на соответствующий вопрос.