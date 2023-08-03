МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Сбербанк не планирует менять периодичность выплаты дивидендов, одноразовая выплата по итогам года помогает банку планировать свою деятельность, сообщил в ходе конференц-звонка вице-президент, директор департамента финансов "Сбера" Тарас Скворцов. В совдире Fesco пока считают нецелесообразным возвращаться к дивидендам

"Мы не планируем менять подход к периодичности выплат, который применяли до этого. Мы считаем, что выплата дивидендов один раз по итогам года соответствует тем рискам, которые есть сегодня, той волатильности, которая есть, и помогает нам правильно планировать свою деятельность", — ответил он на соответствующий вопрос.