Москва, 3 авг — ПРЙАМ. Банк России включил Московскую биржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится в сообщении на сайте регулятора. ЦБ Индии одобрил открытие востро-счетов российских банков

"Банк России 3 августа 2023 года принял решение о согласовании правил обмена цифровых финансовых активов публичного акционерного общества "Московская биржа ММВБ-РТС" и включении публичного акционерного общества "Московская биржа ММВБ-РТС" в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов", — говорится в сообщении.

Также Банк России 3 августа 2023 года принял решение о согласовании правил оказания "Национальным расчетным депозитарием", входящим в группу Московской биржи, услуг оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, и включении НРД в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

ЦФА — это инструмент на основе блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.