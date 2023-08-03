МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Сотрудники Центра экосистемной безопасности (ЦЭБ) "Тинькофф" выявили финансовую пирамиду In Touch Media, в которой участвовало минимум 15 тысяч человек; прикрываясь сотрудничеством с банком, она предлагала оформлять кредитные карты "для заработка", сообщили в "Тинькофф". Приложение "Тинькофф" продолжит работать после удаления из Google Play

"Несколько месяцев назад Центр экосистемной безопасности (ЦЭБ) "Тинькофф" обнаружил массовую рекламную рассылку, в которой компания In Touch Media, прикрываясь сотрудничеством с "Тинькофф", предлагала получателям оформлять кредитные карты банка, чтобы заработать", — сообщили в компании.

На сайте Банка России приведены несколько параметров, которые помогают распознать финансовую пирамиду. "Всем этим пунктам соответствовала и In Touch Media. По данным расследования Центра экосистемной безопасности "Тинькофф", в пирамиде участвовало как минимум 15 тысяч человек, а потенциальные потери исчисляются сотнями миллионов рублей", — добавили в "Тинькофф".

Организаторы пирамиды в своем письме сообщали, что компания якобы работает в рекламной индустрии. Чтобы попасть в нее, нужно было якобы получить приглашение от действующего участника, а затем, после трех дней пробного периода, внести депозит в 120-40000 электронных долларов (USDT). Сообщалось, что после регистрации участник зарабатывает на том, что ставит лайки под разными постами и видео в сети, даже старыми. Зарплату можно вывести только через криптокошелек, что запрещено законами РФ.

При этом, согласно обещаниям, при вложениях в 1000 USDT, сотрудник мог заработать 27 USDT в день — то есть годовая доходность составляла аномальные 985%. Также можно было якобы получить бонусы за приглашение новых участников.

После обнаружения подозрительных писем сотрудники ЦЭБ начали комплексную проверку, а также сами протестировали "работу" финпирамиды. По итогам проверки в ЦБ РФ была подана заявка о признаках, которые указывали на то, что In Touch Media — это финансовая пирамида. Также банк стал дополнительно защищать клиентов: переводы в пользу этой компании блокировались, проводилось дополнительное расследование и информирование пользователей о рискованности подобных операций.

"В настоящее время, заманив достаточное количество участников, пирамида лопнула, но на ее месте возникли новые похожие компании. Среди популярных по количеству отзывов в сети — Ready to buy, Unite to Live, Bethle Aster", — обратили внимание в "Тинькофф", добавив, что каждую неделю выявляют 10-15 новых подобных ресурсов.