МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Банк России установил тарифы для операций с цифровыми рублями: для физлиц они будут бесплатными, при этом бизнес должен будет платить за прием платежей 0,3% и не более 1,5 тысячи рублей, а за переводы другим компаниям — 15 рублей за операцию, говорится в сообщении ЦБ. Однако на время действия пилота ЦБ установил льготный период, комиссию будут взимать только с 2025 года. Цифровой рубль наступает: кому выгодно им расплачиваться

"Совет директоров Банка России установил тарифы для операций с цифровыми рублями. Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Это позволит обеспечить для них максимальную доступность операций с национальной цифровой валютой", — сказано в сообщении.

Так, тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысячи рублей, а для компаний в сфере жилищно-коммунальных услуг — 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.

"Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. До этого момента установлен льготный период, когда все операции с цифровыми рублями на платформе Банка России будут проводиться бесплатно", — пишет регулятор.

Там пояснили, что в августе начнется пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков, он будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. А само введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.

Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране.