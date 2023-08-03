2023-08-03T17:27:07+03:00
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2023-08-03T17:27:07+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230803/841286810.html
"ОТП банк" заявил о безопасности средств клиентов
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Ущерба для клиентов "ОТП банка" нет, кредитная организация надежно защищает средства, заявили в пресс-службе на фоне случаев взлома соцсетей других банков. Ранее в четверг банк... ПРАЙМ, 03.08.2023
банки, финансы, новости, отп банк, средства, взлом
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Ущерба для клиентов "ОТП банка" нет, кредитная организация надежно защищает средства, заявили в пресс-службе на фоне случаев взлома соцсетей других банков.
Ранее в четверг банк "Уралсиб" сообщил, что сегодня ночью произошел взлом соцсетей банка и еще некоторых других. Злоумышленники распространяли ссылки из фейкового поста про акцию с 1win, чтобы вынудить клиентов банков оставить данные своей карты. Банк посоветовал тем, кто оставил данные своей карты, временно её заблокировать.
"Ущерба для клиентов в результате незаконных действий нет", — ответили в "ОТП банке" на вопрос, столкнулся ли он со взломом соцсетей сегодня ночью.
Работоспособность аккаунта кредитной организации была оперативно восстановлена, добавили в "ОТП банке".
"Банк надежно защищает денежные средства клиентов многоуровневой системой кибербезопасности", — заключили в пресс-службе.