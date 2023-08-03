МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Ущерба для клиентов "ОТП банка" нет, кредитная организация надежно защищает средства, заявили в пресс-службе на фоне случаев взлома соцсетей других банков. Хакеры перешли на отечественные программы, сообщила Bi.Zone

Ранее в четверг банк "Уралсиб" сообщил, что сегодня ночью произошел взлом соцсетей банка и еще некоторых других. Злоумышленники распространяли ссылки из фейкового поста про акцию с 1win, чтобы вынудить клиентов банков оставить данные своей карты. Банк посоветовал тем, кто оставил данные своей карты, временно её заблокировать.

"Ущерба для клиентов в результате незаконных действий нет", — ответили в "ОТП банке" на вопрос, столкнулся ли он со взломом соцсетей сегодня ночью.

Работоспособность аккаунта кредитной организации была оперативно восстановлена, добавили в "ОТП банке".

"Банк надежно защищает денежные средства клиентов многоуровневой системой кибербезопасности", — заключили в пресс-службе.