МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Временные ограничения операций по картам UnionPay "Почта банка" за границей могут наблюдаться в ближайшее время, сообщила пресс-служба кредитной организации. Банк "Солидарность" продолжит выпускать и обслуживать карты UnionPay

"Почта банк" информирует, что в ближайшее время могут наблюдаться временные ограничения операций по картам UnionPay "Почта банка" за границей. Они носят исключительно технический характер и вызваны переходом банка на новую платформу расчетов по картам UnionPay", — говорится в сообщении.

Банк рекомендовал клиентам, которые находятся за рубежом, снять наличные с карты в ближайшее время.

При этом на территории России карты UnionPay "Почта банка" работают без ограничений и в полном объеме.