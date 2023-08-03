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https://1prime.ru/banks/20230803/841288279.html
"Почта банк" сообщил о временных ограничениях по картам UnionPay
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Временные ограничения операций по картам UnionPay "Почта банка" за границей могут наблюдаться в ближайшее время, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Почта банк"... ПРАЙМ, 03.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Временные ограничения операций по картам UnionPay "Почта банка" за границей могут наблюдаться в ближайшее время, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Почта банк" информирует, что в ближайшее время могут наблюдаться временные ограничения операций по картам UnionPay "Почта банка" за границей. Они носят исключительно технический характер и вызваны переходом банка на новую платформу расчетов по картам UnionPay", — говорится в сообщении.
Банк рекомендовал клиентам, которые находятся за рубежом, снять наличные с карты в ближайшее время.
При этом на территории России карты UnionPay "Почта банка" работают без ограничений и в полном объеме.