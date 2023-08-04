МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. ВТБ вместе с Минцифры реализовал сервис сбора мошеннических номеров и фишинговых ссылок, что позволило банку в три раза ускорить блокировку злоумышленников с помощью операторов связи и предотвратить до половины потенциальных атак на клиентов, сообщила пресс-служба банка. Россиян предупредили о мошеннических схемах с отпусками

"Успех борьбы с мошенниками зависит от оперативной реакции и высокой скорости блокировки их номеров. Поэтому мы предложили автоматизировать процесс передачи данных о таких подозрительных звонках и реализовали его совместно с Минцифры", — приводится в сообщении комментарий зампредседателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

Автоматизация сбора номеров и фишинговых ссылок позволила банку в три раза ускорить блокировку злоумышленников с помощью операторов связи и предотвратить до 50% потенциальных атак на клиентов ВТБ. В результате число атак снизилось вдвое, добавил он.

"Мы уверены, что новая технология будет эффективной для всего рынка, поэтому планируем масштабировать эту технологию для всех игроков банковского рынка, чтобы вместе обеспечить защиту как можно большему числу россиян", – отметил он.

В сообщении указывается, что ВТБ стал первым российским банком, который взаимодействует с Минцифры в части анализа данных о звонках и сообщениях мошенников. Ежедневно банк получает от клиентов информацию о мошеннических звонках из мессенджеров, чат-бота и контакт-центра банка. С начала года в банк поступило более 3 миллионов таких обращений. Всю информацию ВТБ анализирует совместно с ведомством и операторами мобильной связи для проверки и дальнейшей блокировки подобных вызовов. Ранее такой процесс мог занимать несколько дней.

Для блокировки звонков с подменных номеров в декабре 2022 года Роскомнадзор запустил систему "Антифрод". Также действует система службы "Антифишинг", благодаря которой блокировка фишинговых ресурсов в доменной зоне.ru и.рф занимает максимум несколько часов, рассказал замглавы Минцифры Александр Шойтов, его комментарий приводится в сообщении ВТБ.